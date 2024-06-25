23-летняя падчерица Ивана Урганта ищет подработку в Грузии. Об этом она сообщила в соцсетях.

Эрика Кикнадзе, которая сейчас, судя по соцсетям, находится в Грузии, опубликовала призыв с поиском работы. Падчерица Ивана Урганта продублировала текст о подработке на грузинском языке.

«Ищу любую творческую работу/возможности в Тбилиси. Напишите мне», — заявила она.

Напомним, Эрика Кикнадзе в 16 лет переехала жить и учиться в США. Девушка окончила американскую школу дизайна Parsons. Там же она нашла возлюбленного — темнокожего парня по имени Муса.

Отметим, Кикнадзе иногда приезжает в Россию к родителям. По словам девушки, Иван Ургант поддерживает любые ее начинания.

Ранее мы писали о том, что 23-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе сыграла роль в фильме Tendaberry. Уточняется, что картина является низкобюджетной.