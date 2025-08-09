«Пора оставить позади конфликты и обиды»: Лена Катина о воссоединении группы «Тату»

Лена Катина о воссоединении группы «Тату». Подробности приводит StarHit.

В этом году исполнительницы музыкального коллектива заинтриговали поклонников совместными снимками: тогда их начали подозоревать в возвращении на сцену. Но Лена Катина и Юлия Волкова опровергали слухи о возобновлении легендарного дуэта.

Однако теперь артистки объявили о воссоединении «Тату». По словам Катиной, им давно начали поступать предложения о выступлении коллектива. По этой причине иногда они давали концерты на частных мероприятиях. Затем мысли о полноценном возвращении группы на сцену стали появляться все чаще.

«Мы с Юлей подумали, что было бы здорово там выступить... Многие группы после долгого перерыва делают что-то совместное. Словом, решили попробовать. Изначально инициатива исходила от менеджмента, мы просто приняли решение, что пора уже оставить позади конфликты и обиды», — рассказала Лена.

Кроме того, Катина сообищила, что их взаимоотношения с Волковой наладились, поэтому опасаний никаких нет. Она отметила, что сейчас у них с Юлей гармоничное общение, из-за чего никакого страха перед возвращением на сцену у солисток не возникает.

«Творческих споров сейчас нет, потому что нет почвы. Опасений тоже не было... Поклонники, конечно, все эти годы ждали, что мы снова будем выступать вместе, просили об этом... Тем более прошло столько лет. Я, например, не умею долго обижаться и злиться. Ну как-то раз — и все пошло», — рассказала певица.

