40-летняя Юлия Волкова похвасталась фигурой во время прогулки на яхте

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова отправилась в отпуск и похвасталась в личном блоге кадрами с морской прогулки на яхте.

40-летняя исполнительница хита «Нас не догонят» продемонстрировала татуированную фигуру в раздельном фиолетовом купальнике. Кроме того, она дополнила образ массивными серьгами-кольцами и не забыла о ярком макияже, без которого не появляется на людях.

«Немного о моем сегодняшнем дне. Отдых продолжается», - подписала снимки Юлия.

Поклонники оценили внешний вид певицы и отметили, что фиолетовый цвет очень ей идет. При этом артистка в очередной раз подверглась критике из-за злоупотребления косметологическими процедурами. Многие отмечают, что Волкова потеряла природную красоту и стала выглядеть неестественно.