40-летняя Юлия Волкова похвасталась фигурой во время прогулки на яхте
© Lomohov Anatoly/East News
Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова отправилась в отпуск и похвасталась в личном блоге кадрами с морской прогулки на яхте.
40-летняя исполнительница хита «Нас не догонят» продемонстрировала татуированную фигуру в раздельном фиолетовом купальнике. Кроме того, она дополнила образ массивными серьгами-кольцами и не забыла о ярком макияже, без которого не появляется на людях.
«Немного о моем сегодняшнем дне. Отдых продолжается», - подписала снимки Юлия.
Поклонники оценили внешний вид певицы и отметили, что фиолетовый цвет очень ей идет. При этом артистка в очередной раз подверглась критике из-за злоупотребления косметологическими процедурами. Многие отмечают, что Волкова потеряла природную красоту и стала выглядеть неестественно.
Ранее объявившая о воссоединении после 11-летнего перерыва группа «Тату» дала концерт в Ялте. Лена Катина и Юлия Волкова опубликовали совместный снимок в соцсети, дав понять, что все недопонимания остались позади.