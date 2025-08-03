НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 августа 2025, 13:17
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40-летняя Юлия Волкова похвасталась фигурой во время прогулки на яхте

40-летняя Юлия Волкова похвасталась фигурой во время прогулки на яхте

© Lomohov Anatoly/East News

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова отправилась в отпуск и похвасталась в личном блоге кадрами с морской прогулки на яхте.

40-летняя исполнительница хита «Нас не догонят» продемонстрировала татуированную фигуру в раздельном фиолетовом купальнике. Кроме того, она дополнила образ массивными серьгами-кольцами и не забыла о ярком макияже, без которого не появляется на людях.

«Немного о моем сегодняшнем дне. Отдых продолжается», - подписала снимки Юлия.

Поклонники оценили внешний вид певицы и отметили, что фиолетовый цвет очень ей идет. При этом артистка в очередной раз подверглась критике из-за злоупотребления косметологическими процедурами. Многие отмечают, что Волкова потеряла природную красоту и стала выглядеть неестественно.

40-летняя Юлия Волкова похвасталась фигурой во время прогулки на яхте

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее объявившая о воссоединении после 11-летнего перерыва группа «Тату» дала концерт в Ялте. Лена Катина и Юлия Волкова опубликовали совместный снимок в соцсети, дав понять, что все недопонимания остались позади.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Юлия Волкова
соцсети
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новости шоу-бизнеса
отпуск