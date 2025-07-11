«Давай еще за девочкой сходим»: победивший рак муж Лены Катиной снова хочет стать отцом

11 июля младшему сыну певицы Лены Катиной Демьяну исполнилось два года. Победивший онкологическое заболевание супруг артистки Дмитрий Спиридонов поблагодарил жену за рождение сына и признался, что еще хочет стать отцом дочки.

Солистка «Тату» опубликовала трогательный снимок с Демьяном. В кадре певица держит малыша на руках и улыбается. Лена призналась, что сын раскрасил их жизнь яркими красками. Артистка назвала наследника умным, чутким, необыкновенным хулиганом, пообещав, что они с супругом всегда будут заботиться о нем.

Прокомментировал пост исполнительницы «Я сошла с ума» ее муж Дмитрий Спиридонов. 43-летний бизнесмен признался, что хотел бы еще стать отцом девочки.

«Ленок, ты самая замечательная, добрая и мудрая мама двух прекрасных парней. Я многому у тебя учусь. И бесконечно люблю тебя, моя девочка. Давай еще за девочкой сходим», — предложил он супруге.

Дмитрий также поздравил сына с двухлетием и выложил фото, на котором малыш запечатлен с родителями. Бизнесмен признался Демьяну в безмерной любви.

Артистка вышла замуж за Спиридонова в 2022 году. До этого она состояла в браке с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем, которому родила сына Александра.

Несколько лет назад избраннику Катиной диагностировали рак щитовидной железы. После длительного лечения недуг ушел, но в 2022 году случился рецидив. Дмитрию вновь удалось победить болезнь. Он считает, что все получилось благодаря поддержке жены.

В одном из интервью Лена говорила, что больше не хочет становиться мамой. Певица больше не хочет испытывать судьбу.

Напомним, Юлия Волкова и Елена Катина объявили о возрождении группы «Тату» спустя 14 лет. Певицы решили оставить все обиды в прошлом и вновь попробовать поработать вместе.