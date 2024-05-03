Популярный телеведущий высказался о возможности уехать из России
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Популярный российский телеведущий, блогер и певец Роман Каграманов высказался о возможности эмиграции из России. Об этом он заявил в выпуске шоу «Луиза SmileStudio», опубликованном на YouTube.
Каграманов признался, что никогда не хотел уезжать из России в другую страну.
«Я себя чувствую в безопасности как будто бы. Мне есть с чем сравнивать, мы посетили почти 40 стран», — поделился блогер.
К преимуществам Москвы телеведущий отнес возможность заказать еду на дом в любое время суток. При этом звезда отметил, что некоторое время задумывался о переезде в Бразилию.
«Но я бы там не смог жить, не потому что там повышенная преступность жесткая. (...) Мне некомфортно, мне хочется домой всегда», — подытожил Каграманов.
Ранее блогер Анастасия Ивлеева высказалась о возможном отъезде из России.
Также ведущий Антон Привольнов рассказал, что первые месяцы в Израиле пил антидепрессанты.