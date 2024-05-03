Популярный телеведущий высказался о возможности уехать из России

Популярный российский телеведущий, блогер и певец Роман Каграманов высказался о возможности эмиграции из России. Об этом он заявил в выпуске шоу «Луиза SmileStudio», опубликованном на YouTube.

Каграманов признался, что никогда не хотел уезжать из России в другую страну.

«Я себя чувствую в безопасности как будто бы. Мне есть с чем сравнивать, мы посетили почти 40 стран», — поделился блогер.

К преимуществам Москвы телеведущий отнес возможность заказать еду на дом в любое время суток. При этом звезда отметил, что некоторое время задумывался о переезде в Бразилию.

«Но я бы там не смог жить, не потому что там повышенная преступность жесткая. (...) Мне некомфортно, мне хочется домой всегда», — подытожил Каграманов.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева высказалась о возможном отъезде из России.

Также ведущий Антон Привольнов рассказал, что первые месяцы в Израиле пил антидепрессанты.