«Это разжигание неадеквата»: Настя Ивлеева о возможном отъезде из России

Оскандалившаяся после организации «голой» вечеринки блогер Анастасия Ивлеева впервые за четыре месяца дала большое интервью, в ходе которого ответила на вопрос о возможном отъезде из России. Как заявила звезда, она столкнулась с «тотальным враньем» в свой адрес и заверила, что никогда не задумывалась об эмиграции.

В частности, она назвала ярким примером клеветы отъезд в Дубай. По словам Ивлеевой, слухи появились в Рождество, которое она отмечала со своими близкими в Петербурге.

«Писали, что Ивлеева была замечена с чемоданами. Даже цвет чемоданов называли. И мы сидели это читали, и я думаю, зачем это писать, зачем так поступать с человеком? За что и почему? Ведь аудитория верит в это и переживает и думает, что я покинула Россию, хотя я этого не делала ни разу, я была либо в Москве, либо в Петербурге», — сказала Ивлеева в интервью YouTube-каналу «Лука Ебков».

Кроме того, блогер опровергла слухи о прошедших в ее офисах обысках. Она подчеркнула, что действительно некоторые мероприятия проводились, но «все было тихо и спокойно».

«Это разжигание неадеквата и шумихи, которых и так хватало», —заключила Ивлеева.

Ранее Анастасия Ивлеева призналась, что с симпатией и уважением относится к президенту России Владимиру Путину.