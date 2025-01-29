Популярный российский блогер призвал сжечь 99 процентов книг

Популярный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что считает большинство книг бесполезными, и призвал сжечь их. Об этом он заявил в выпуске шоу «Ответошная», опубликованном во «ВКонтакте».

«Огромное количество книг — полное говно. 99 процентов из них. Их можно сжечь и вообще ни секунды не жалеть», — высказался инфлюэнсер.

При этом Лебедев призвал искать оставшиеся книги, которые помогают получать нужную новую информацию. Блогер уточнил, что иногда чтение одной книги за два дня поможет сэкономить год жизни. Литература, по его мнению, позволяет перенять интересный жизненный опыт других людей, не получая его самостоятельно.

Незадолго до этого Артемий Лебедев призвал россиян не беречь себя и работать по 15 часов. Дизайнер рассказал, что не уходил в отпуск на протяжении последних 30 лет. По его словам, он работал даже без выходных и при этом не испытывал чувства выгорания.

Также Артемий Лебедев раскрыл название самого отвратительного советского фильма.