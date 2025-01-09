Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл название самого отвратительного советского фильма. Об этом он заявил в рамках авторского выпуска новостей, который доступен во «ВКонтакте».

Дизайнер поздравил советского и российского актера, исполнителя одной из главных ролей в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» Михаила Боярского, который получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени от президента РФ Владимира Путина.

«Хотя надо сказать, что ничего более отвратительного, чем советский фильм про трех мушкетеров, я в своей жизни не видал», — поделился инфлюэнсер.

Ранее Артемий Лебедев признался, что Москва более развита, чем Киев.

Также Артемий Лебедев рассказал, как перепутал сотрудников полиции с мошенниками.