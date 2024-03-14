Популярный рэпер высказался о романе с Ольгой Бузовой

Популярный рэпер T-Killah (настоящее имя Александр Тарасов) ответил на вопрос о романе с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Публикацию на эту тему он сделал в своем микроблоге.

Музыкант признался, что их отношения с артисткой были PR-ходом.

«Да, наигранный, чисто для прессы. Она уже тогда встречалась с [футболистом] Димой [Тарасовым]», — поделился рэпер.

Напомним, Ольга Бузова стала женой футболиста Дмитрия Тарасова летом 2012 года. Спустя четыре года супруги расстались. Исполнительница признавалась, что причиной расставания стали измены спортсмена. В свою очередь, футболист рассказывал, что Бузова не хотела иметь детей.

В 2019 году Бузова вступила в отношения с блогером Давидом Манукяном, однако в начале 2021 года их союз также распался.

Ранее мы писали, что певец Филипп Киркоров позвал замуж Ольгу Бузову в эфире шоу.

Также Бузова рассказала о неприятном подарке от Дмитрия Тарасова.