Популярный рэпер высказался о романе с Ольгой Бузовой
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Популярный рэпер T-Killah (настоящее имя Александр Тарасов) ответил на вопрос о романе с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Публикацию на эту тему он сделал в своем микроблоге.
Музыкант признался, что их отношения с артисткой были PR-ходом.
«Да, наигранный, чисто для прессы. Она уже тогда встречалась с [футболистом] Димой [Тарасовым]», — поделился рэпер.
Напомним, Ольга Бузова стала женой футболиста Дмитрия Тарасова летом 2012 года. Спустя четыре года супруги расстались. Исполнительница признавалась, что причиной расставания стали измены спортсмена. В свою очередь, футболист рассказывал, что Бузова не хотела иметь детей.
В 2019 году Бузова вступила в отношения с блогером Давидом Манукяном, однако в начале 2021 года их союз также распался.
Ранее мы писали, что певец Филипп Киркоров позвал замуж Ольгу Бузову в эфире шоу.
Также Бузова рассказала о неприятном подарке от Дмитрия Тарасова.