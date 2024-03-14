«На тебе бы я женился»: Киркоров сделал неожиданное признание Ольге Бузовой, встав на колено

Филипп Киркоров почти 20 лет назад развелся с Аллой Пугачевой. Этот брак был единственным в жизни короля поп-эстрады. Сейчас он воспитывает двух детей, которых ему подарила суррогатная мать. Но недавно артист предложил стать его женой телеведущей и певице Ольге Бузовой.

56-летний артист заявил в эфире передачи «Это нормально?» на ТНТ, что больше никогда не будет жениться, и ему хорошо одному. На это заявление задала вопрос Ольга Бузова. Она спросила, можно ли ей выйти замуж.

«За меня — да. На тебе бы я женился», — сказал Киркоров.

Воспользовавшись словами короля поп-эстрады, 38-летняя Бузова вышла в центр зала. Она попросила артиста опуститься на колено и дала ему руку. Телеведущая задала вопрос Киркорову, женится ли он на ней.

«Если ты скажешь „да“, подумаешь, твои люди одобрят, мой народ тоже — то, конечно, да! Ты красивая, умная, образованная! Я готов говорить очень многое!» — сказал артист.

Напомним, Ольга пока остается одинокой после череды неудачных романов. Она была в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, но супруги развелись. Собственных детей у исполнительницы хита «Мало половин» нет, однако она не раз рассказывала, что придумала им имена, когда ей было 22 года.