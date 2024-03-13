Ольга Бузова вспомнила о неприятном подарке от бывшего мужа Тарасова

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что ее бывший супруг, футболист Дмитрий Тарасов, подарил ей абонемент в спортзал после того, как она набрала лишний вес. Соответствующее признание звезды прозвучало в эфире шоу «Это нормально?».

Как призналась артистка, экс-муж тогда нанял ей хорошего тренера. Знаменитость уточнила, что «поняла этот намек». При этом она отметила, что не держит обиду на Тарасова, поскольку в период их брака она была в лучшей форме.

Исполнительница также призналась, что ей сложно придерживаться строгих диет, поскольку она любит «вредные» перекусы.

Напомним, Ольга Бузова был замужем за Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Певица рассказывала, что причиной расставания стали измены футболиста. В свою очередь, спортсмен признавался, что Бузова не хотела иметь детей.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова пришла на закрытый показ и похвасталась обручальным кольцом.

Также певец Давид Манукян признался в чувствах к бывшей девушке Ольге Бузовой.