Популярный блогер разбросал в толпу в московском ночном клубе миллионы рублей

Блогер Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим) в московском ночном клубе разбросал в толпу гостей миллионы рублей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, во время пребывания в заведении в ночь с 6 на 7 апреля блогер разбросал около семи миллионов рублей. Уточняется, что сначала на присутствующих высыпались деньги, после чего знаменитость оплатил все столики в клубе.

Стоит отметить, что после приезда в Москву блогер остановился в гостиничном номере за 1 млн рублей в сутки, а также приобрел несколько элитных автомобилей на сумму около 180 млн рублей.

Напомним, Mellstroy вернулся в Россию в конце марта. Блогер находился в розыске на территории РФ и Белоруссии, однако совсем недавно он был исключен из базы данных МВД.

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