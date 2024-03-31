Опубликовал фото возле частного самолета: треш-стример Mellstroy вернулся в Россию и снял номер за миллион рублей

Треш-стример Андрей Бурим, более известный как Mellstroy, вернулся в Россию из-за рубежа. Молодой человек находился в розыске на территории России и Белоруссии, однако совсем недавно он был исключен из базы данных МВД, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Бурим опубликовал на странице в социальных сетях фото частного самолета, на котором вернулся в Россию. Под ним стример оставил короткую подпись: «да да нет нет».

В настоящий момент, по словам «Мелстроя», он находится в одной из московских гостиниц. Там Андрей обосновался вместе со своей командой. Номер, в котором проживает треш-стример, обходится ему в миллион рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что мужчина выбежал на поле во время футбольного мачта между Россией и Сербией. Он действовал по указанию блогера «Мелстроя». Тот пообещал добровольцу 30 миллионов рублей за безбашенный поступок. Но впоследствии нарушитель так и не увидел свои деньги.