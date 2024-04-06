Ведущая Алена Водонаева выиграла суд у блогера Андрея Петрова. Об этом сообщает Газета.Ru.

Еще в мае 2023 года блогер Андрей Петров разместил в соцсетях пост с оскорблениями в адрес экс-участницы «Дома-2» Алены Водонаевой. Он заявил, что ведущая поддерживает СВО и назвал ее «кремлевской проституткой».

Несколько месяцев спустя стало известно, что Водонаева подала иск о защите чести, достоинства, деловой репутации. Представитель телеведущей просил признать слова Петрова клеветой и назначить моральную компенсацию.

В итоге 5 апреля Таганский районный суд города Москвы частично удовлетворил иск — блогер должен опубликовать опровержение информации, а также выплатить Водонаевой 200 тысяч рублей моральной компенсации. При этом суд обязал еще одного ответчика — СМИ, которое опубликовало пост Петрова, удалить новость с сайта.

Сам Андрей Петров пока никак не комментировал решение суда в своих соцсетях.

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