Блогер Савин прокомментировал объявление в розыск в России

Бывший футболист и блогер Евгений Савин, также известный как КраСава, высказался о решении МВД РФ объявить его в розыск. Соответствующий пост он разместил в своем микроблоге.

«До меня вчера дошли новости, что разыскивает кто-то, меня потеряли. А мы все также открыто и чисто делаем футбол! Завтра встретимся на самом важном матче сезона. Для сотрудников МВД вход бесплатный», — написал блогер.

Савин также опубликовал шуточный плакат с объявлением о розыске бывшего спортсмена. На плакате сказано, что блогера можно будет найти на футбольном матче, запланированном на 16 февраля на Кипре.

Напомним, Евгения Савина объявили в розыск 14 февраля. Известно, что экс-футболиста разыскивают по уголовной статье. В сентябре минувшего года против бывшего футболиста было возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ.

Ранее стало известно, что блогер Ян Топлес разыскивает 29-летнего свояка в Новосибирске.