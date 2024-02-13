Задолжавшая по налогам блогерша Лерчек переехала в новый дом с бассейном. Об этом сообщает StarHit.

Недавно Валерия Чекалина, известная как Лерчек, расплатилась по всем долгам с ФНС. С нее и ее супруга сняли все обвинения в неуплате налогов. Общая сумма, которую Лерчек заплатила государству, составила 504 миллиона рублей.

При этом уже сегодня блогерша рассказала о переезде в новый роскошный особняк в Подмосковье. Она провела короткий рум-тур по двухэтажному дому, в котором показала крытый бассейн, несколько спален и гостиную с панорамными окнами.

Отметим, что Чекалины параллельно с этим намерены продолжить строительство нового дома.

«Наш новый дом! И пусть нам будет тут всегда тепло, уютно и спокойно. Знаю, вы сразу спросите про стройку большого дома, она временно заморожена из-за известных обстоятельств. Но очень надеюсь, что мы его сможем достроить», — написала блогерша.

Многие комментаторы были удивлены, что Чекалина нашла деньги на новый дом после оплаты задолженности перед ФНС: «Это надо иметь талант — заработать столько, чтобы заплатить миллионы налогов и еще на роскошную жизнь хватило»; «Ого, недавно только выбрались из проблем, а уже такие траты. Но все равно поздравляю!».

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