Популярного российского рэпера оштрафовали за пропаганду наркотиков

Рэперу Big Baby Tape (настоящее имя Егор Ракитин) назначили штраф за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом пишет ТАСС.

Музыканта признали виновным по части 1.1 статьи 6.13 («Пропаганда наркотических средств») КоАП РФ. Теперь рэпер должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

При этом не уточняется, что именно послужило поводом для открытия административного дела.

Стоит отметить, что в октябре минувшего года на Big Baby Tape завели административное дело о пропаганде наркотиков. С призывом проверить артиста к сотрудникам правоохранительных органов обращалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Ранее сообщалось, что на рэпера Noize MC* (признан иноагентом на территории РФ) составили новый протокол по статье об иноагентах.

Также мы писали, что рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) обжаловал третий штраф из-за отсутствия маркировки иноагента.