На рэпера Noize MC* составили новый протокол по статье об иноагентах

На рэпера Noize MC* (признан иноагентом на территории РФ) составили новый протокол по статье об иноагентах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

1 марта в Таганский суд Москвы поступило дело в отношении Ивана Алексеева, более известного как Noize MC*. Уточняется, что на рэпера составили административный протокол по ст. 19.34 ч. 4 (Нарушение порядка деятельности иностранного агента в части отсутствия маркировки распространяемого контента в Сети).

Раньше судебные дела против рэпера рассматривали в Кузьминском суде — по месту его регистрации. Дата рассмотрения иска не сообщается.

Напомним, Noize MC* уехал из России в декабре 2021 года после того, как Следственный комитет начал проверку в отношении рэпера. Сейчас он в Литве и гастролирует по всему миру с концертами.

Ранее мы писали о том, что рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) обжаловал третий штраф из-за отсутствия маркировки иноагента.

*признан иностранным агентом на территории России.