Рэпер Моргенштерн* обжаловал третий штраф из-за отсутствия маркировки иноагента

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) обжаловал третий штраф из-за отсутствия маркировки иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале 2024 года рэпера Моргенштерна* признали виновным в нарушении иноагентского статуса — на одном из его сообщений в соцсетях отсутствовала необходимая маркировка. В результате ему назначили штраф в 50 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Московского городского суда, музыкант решил обжаловать штраф.

«Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении», — рассказали в суде.

21 марта Мосгорсуд рассмотрит еще одну жалобу Моргенштерна* — на другой штраф в отношении рэпера, который также присвоили из-за нарушения статуса иностранного агента. Отметим, что за многократное нарушение закона о деятельности иноагентов рэперу может грозить уголовная ответственность.

Ранее мы писали о том, что адвокат Жорин назвал причину проживания Моргенштерна* за рубежом.

*Признан иностранным агентом на территории РФ.