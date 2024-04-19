Популярного рэпера задержали во время выступления в Томске

Популярного рэпера Платину задержали сотрудники СОБР во время концерта в Томске. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации источника, выступление музыканта состоялась в клубе «Face» в центре «Fакел». Сотрудники СОБР зашли в зал в разгар шоу и увели рэпера со сцены.

Незадолго до этого на Платину пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она просила правоохранителей провести проверку текстов песен артиста на предмет пропаганды наркотиков.

Стоит отметить, что задержанный является гражданином Латвии.

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