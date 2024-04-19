Егора Крида заметили в компании с антироссийским блогером в США

Популярный певец Егор Крид был замечен на совместной вечеринке с блогером Алексеем Шевцовым, получившим известность благодаря антироссийским заявлениям. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Канал разместил фото, на котором музыкант запечатлен в компании блогеров и стримеров. Среди них оказались Алексей Зубарев, JesusAVGN и непосредственно Зубарев.

Предполагается, что встреча знаменитостей состоялась в США, куда Крид отправился ради участия в ежегодном музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии.

Ранее Егор Крид раскрыл детали личной жизни. По словам артиста, в ней «все тихо».

Также Крид возложил цветы у мемориала возле подмосковного «Крокус Сити Холла». Вдобавок певец пожертвовал миллион рублей пострадавшим при теракте в концертном зале.