Kp.ru: у заказчиков вырос спрос на певиц шансона Любовь Успенскую и Ирину Круг

У заказчиков вырос спрос на певиц шансона Любовь Успенскую и Ирину Круг. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации источника, у заказчиков вырос спрос на артистов, выступающих в жанре шансона. Самыми востребованными оказались Любовь Успенская и Ирина Круг. Гонорар Успенской начинается от 3 млн рублей. Несмотря на высокую стоимость, артистку активно приглашают и на свадьбы, и на корпоративы, и на дни рождения.

Из мужчин в данном жанре востребованы Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Ярослав Сумишевский. У Шуфутинского, как и у Успенской, гонорар стартует от 3 млн рублей. Сумма меняется в зависимости от заказчика и места проведения концерта.

Также источник отметил, что спрос на звездных исполнителей упал на 30%. Многие отказались от пышных мероприятий и предпочитают заказывать менее известных артистов.

Ранее концертный директор Ольга Оркина заявила, что Круг увеличила гонорар из-за успеха сына. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Шуфутинский осадил Успенскую на музыкальном шоу.