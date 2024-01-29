Популярного блогера задержали за драку в центре Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге за драку задержан блогер, рэпер и боец поп-ММА Корней Тарасов. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, блогера доставили в отделение полиции за драку с 18-летним парнем после концерта в клубе на Лиговском проспекте, где Тарасов выступал в качестве хедлайнера на хип-хоп фестивале.

Как рассказал потерпевший, он гулял со своими приятелями и в какой-то момент увидел ютубера с друзьями. Молодые люди сразу узнали блогера, однако самому Корнею и его товарищам это не понравилось. В результате началась драка, в ходе которой пострадал 18-летний петербуржец.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.

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