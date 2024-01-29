Mash: шоумен Александр Цекало продал дом на Рублевке за 430 млн рублей

Шоумен Александр Цекало продал дом на Рублевке за 430 млн рублей, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, Александр Цекало продал особняк, расположенный в деревне Шульгино на Рублёво-Успенском шоссе. Его соседями являются Маша Распутина, Александр Масляков и многие другие звезды шоу-бизнеса. Сделка по продаже дома была закрытой, вероятнее всего, Цекало договорился с кем-то из своих знакомых, отметили в СМИ.

За жилье, в котором находятся 10 спален, гараж, 20-метровый бассейн, сауна и отдельный рабочий кабинет артиста, пришлось торговаться. Изначальная цена сделки неизвестна.

Отмечается, что сам Александр Цекало при продаже дома не присутствовал — он продолжает жить в США, куда переехал еще в 2019 году.

Ранее мы писали о том, что молодая жена Цекало показала фигуру после разговоров о беременности. Напомним, разница в возрасте между Дариной Эрвин и шоуменом составляет 30 лет.