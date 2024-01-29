«Это такой позор»: как певица Юлианна Караулова оказалась почти голой на сцене

Певица Юлианна Караулова рассказала, как оказалась почти голой на съемках финала «Фабрики звезд». Выяснилось, что это произошло против воли артистки. Она пыталась до последнего оставить одежду на себе, но ничего не вышло.

Популярность Караулова начала набирать еще много лет назад во время участия в одном из самых популярных шоу прошлых лет, в котором из начинающих исполнителей делали знаменитостей. Юлианна выступала в проекте в составе группы «Нэцкэ» вместе с Дарьей Клюшниковой и Аксиньей Вержак. Коллектив был неким прототипом «Серебра». И вокалистка до сих пор вспоминает то время. Однако не всегда только радостные моменты.

В подкасте «Ниче святого» для Hi-Fi стриминга «Звук» певица призналась, почему ей пришлось раздеться на финальном концерте. Оказалось, что Юлианна попала в неловкую ситуацию из-за не вовремя расстегнувшейся рубашки. Танцоры снимали с них пиджаки, и в тот момент она поняла, что останется практически голой на сцене.

«На тот момент мне казалось, что это такой позор. В итоге они снимают с меня пиджак с рубашкой, и я остаюсь в одном лифаке на сцене Ледового. Для меня тогда это была катастрофа. Я доработала номер, ушла со сцены и плакала», - рассказала Юлианна.

Также артистка отметила, что за годы в шоу-бизнесе начала намного проще относиться к оголению на сцене. Сейчас она уже может спокойно при необходимости выступить в белье.

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