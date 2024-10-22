Популярная блогерша раскрыла преимущества рождения в Москве

Популярная российская блогерша Ксения Дукалис высказалась о преимуществах рождения в Москве. Об этом она заявила в выпуске шоу «Дерзкая готовка», опубликованном на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

По мнению знаменитости, рождение в Москве является преимуществом.

«Я родилась в Москве, я считаю, что это все равно преимущество, потому что я развивалась здесь, мне не надо было никуда переезжать», — поделилась инфлюэнсерша.

Дукалис уточнила, что в юности жила в хорошем районе, на юго-западе столицы.

«У нас было в школе очень много таких детей, которые с водителем, которые на брендах», — добавила она.

Напомним, в августе 2022 года Дукалис вышла замуж. Ее мужем стал бизнесмен Давид Назарян. Свадьба прошла в Армении.

В конце августа текущего года Дукельская объявила о беременности. Как призналась блогерша, она тщательно готовилась к беременности и сдавала все необходимые анализы. При этом у нее возникли сложности с зачатием из-за синдрома поликистозных яичников.

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