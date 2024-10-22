Певца Егора Крида заметили за ужином с Татьяной Ким

Владелицу Wildberries Татьяну Ким заметили на ужине с певцом Егором Кридом. Предпринимательница посетила светскую вечеринку, организованную в честь запуска его бренда косметики.

Подробности сообщает Kp.ru.

Ким была главной звездой мероприятия – ее пригласили в качестве специального гостя. Татьяна провела с 30-летним певцом весь вечер: она фотографировалась вместе с артистом, а на ужине сидела рядом.

На вечеринке присутствовали продюсер Иосиф Пригожин и его жена Валерия, а также молодые артисты, в частности, Jony.

Для Крида запуск бренда косметики не первый бизнес. В прошлом году вместе с рэпером Тимати певец запустил ресторан, но заведение быстро закрылось. Известно, что он продает одежду под собственным брендом. Исполнитель мечтает открыть ночной клуб.

Ранее Ким вспоминала совместную жизнь с Владиславом Бакальчуком. Она говорила, что однажды с детьми бежала за машиной мужа, а в доме летали вещи.