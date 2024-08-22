30-летняя блогерша Ксения Дукалис объявила о беременности

30-летняя блогерша Ксения Дукалис объявила о первой беременности. Раскрыть положение она решила в свой день рождения.

Ксения опубликовала в личном Telegram-канале пост, в котором сообщила, что скоро станет мамой. Она организовала фотосессию, чтобы запечатлеть себя в ожидании малыша. Судя по снимкам, Дукалис находится уже на поздних сроках.

«Мне хочется, чтобы как можно меньше женщин проживали этот период в дискомфорте и неврозе, в который нас загоняют противоречивые статьи, мнения и ожидания других. Всех обнимаю», - написала девушка в Сети.

Также Дукалис пояснила, почему не сразу рассказала о своей беременности. По словам интернет-знаменитости, первые три месяца довольно часто у женщин происходят выкидыши, поэтому она не считает нужным сразу после теста объявлять об этом всему миру.

Напомним, что в 2022 году блогерша вышла замуж за предпринимателя Давида Назаряна. Торжество состоялось в Ереване – на родине бизнесмена.

Ранее появилась информация, что блогер Дава сделал предложение Мари Краймбрери.