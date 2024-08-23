Популярная блогерша раскрыла неожиданное последствие интервью Ксении Собчак

Популярная блогерша, ведущая рубрики «Голый микрофон» в передаче «Шоу Воли» Карина Мурашкина рассказала о неожиданном последствии интервью журналистке Ксении Собчак. Об этом она заявила в разговоре с проектом «Макарена», запись которого опубликована во «ВКонтакте».

Ведущий Карен Адамян обратил внимание на то, что Собчак назвала ролик с Мурашкиной «Новая звезда русского юмора». Он допустил, что подобная формулировка могла вызвать недовольство других блогеров.

«Да, это чуть триггернуло людей», — согласилась Мурашкина.

Сетевая знаменитость также сочла, что Собчак специально назвала так видео, чтобы спровоцировать больше обсуждений среди своей аудитории.

Ранее Ксения Собчак показала неприятное последствие родов.

Также стало известно, сколько денег потратила на отпуск Ксения Собчак.