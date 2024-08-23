НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 августа 2024, 10:12
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«Борюсь»: Ксения Собчак показала неприятное последствие родов

Журналистка Ксения Собчак показала пигментацию на лице, появившуюся после родов.
«Борюсь»: Ксения Собчак показала неприятное последствие родов

© Starface.ru

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что после рождения сына Платона столкнулась с неприятным последствием. Дело в том, что у телеведущей появилась сильная пигментация на лице.

Сейчас Собчак находится на отдыхе, где много загорает. Из отпуска она делится с поклонниками многочисленными снимками, и на одном из них решила показать свою пигментацию. По словам Ксении, она постоянно борется с ней, зимой использует аппарат bbl и крема, но также она не против попробовать что-то новое «позабористее», если ей что-то предложат.

«У меня сильная пигментация каждое лето. Началось с рождения Платона и теперь путешествуем вместе. Всю зиму борюсь», - поделилась Ксения Собчак.

«Борюсь»: Ксения Собчак показала неприятное последствие родов

© Telegram-канал Ксении Собчак

Напомним, что Платон – единственный сын Ксении. Она родила его в браке с актером Максимом Виторганом. После развода родителей мальчик остался с матерью, но телеведущая не препятствует его общению с отцом.

С отчимом Константином Богомоловым Платон тоже смог довольно быстро поладить. Также после брака Собчак с режиссером у мальчика появилась сестра Анна – дочь Богомолова от Дарьи Мороз.

Ранее стало известно, сколько денег Ксения Собчак потратила на отпуск.