«Борюсь»: Ксения Собчак показала неприятное последствие родов
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Журналистка Ксения Собчак рассказала, что после рождения сына Платона столкнулась с неприятным последствием. Дело в том, что у телеведущей появилась сильная пигментация на лице.
Сейчас Собчак находится на отдыхе, где много загорает. Из отпуска она делится с поклонниками многочисленными снимками, и на одном из них решила показать свою пигментацию. По словам Ксении, она постоянно борется с ней, зимой использует аппарат bbl и крема, но также она не против попробовать что-то новое «позабористее», если ей что-то предложат.
«У меня сильная пигментация каждое лето. Началось с рождения Платона и теперь путешествуем вместе. Всю зиму борюсь», - поделилась Ксения Собчак.
Напомним, что Платон – единственный сын Ксении. Она родила его в браке с актером Максимом Виторганом. После развода родителей мальчик остался с матерью, но телеведущая не препятствует его общению с отцом.
С отчимом Константином Богомоловым Платон тоже смог довольно быстро поладить. Также после брака Собчак с режиссером у мальчика появилась сестра Анна – дочь Богомолова от Дарьи Мороз.
Ранее стало известно, сколько денег Ксения Собчак потратила на отпуск.