«Борюсь»: Ксения Собчак показала неприятное последствие родов

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что после рождения сына Платона столкнулась с неприятным последствием. Дело в том, что у телеведущей появилась сильная пигментация на лице.

Сейчас Собчак находится на отдыхе, где много загорает. Из отпуска она делится с поклонниками многочисленными снимками, и на одном из них решила показать свою пигментацию. По словам Ксении, она постоянно борется с ней, зимой использует аппарат bbl и крема, но также она не против попробовать что-то новое «позабористее», если ей что-то предложат.

«У меня сильная пигментация каждое лето. Началось с рождения Платона и теперь путешествуем вместе. Всю зиму борюсь», - поделилась Ксения Собчак.