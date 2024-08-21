СМИ выяснили, сколько денег потратила на отпуск Ксения Собчак

Российская журналистка и блогер Ксения Собчак отправилась на отдых во французский курортный город Сен-Тропе. Информацию о тратах звезды в туристической поездке публикует Woman.ru.

В Сен-Тропе Собчак поселилась в роскошном отеле Lily of the Valley, одна ночь пребывания в котором обходится в 3000 евро (примерно 350 тысяч рублей). На приемы пищи блогер ходила в рестораны Le Club 55 и Le Girelier, средний чек в которых составляет 80 евро (примерно 8 тысяч рублей).

Кроме того, российская знаменитость не забыла и досуге, заглянув в Brigantine — клуб на пляже Лили-Де-Валле.

Затем Собчак отправилась на итальянский курорт Форте-деи-Марми. Там журналистка не смогла пройти мимо элитных бутиков и приобрела продукцию от Prada, Miu Miu и Bottega Veneta, а завершить удачный шоппинг предпочла в элитном ресторане Annet.

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