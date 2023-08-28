43-летняя певица Слава назвала причину расставания с Анатолием Данилицким. Артистка поделилась откровением в эфире «Шоу Воли».

Зимой 2023 года певица внезапно объявила о расставании с бизнесменом. Слава не стала раскрывать причины конфликта, но при этом она пообещала найти новую любовь. Спустя время артистка и ее избранник все же сошлись. По словам знаменитости, теперь в их отношениях мир и гармония.

Публика считала, что расставание Славы и Анатолия произошло из-за ее гастролей. Однако в эфире передачи исполнительница хита «Одиночество» опровергла подобные сообщения. Как выяснилось, Анатолий «решил повеселиться с какими-то проститутками в ночном клубе». Певица узнала об этом и выгнала избранника из дома.

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