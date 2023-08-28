Приходил драться и долбился в дверь: соседи Николая Ефремова устали от выходок актера

Актер Николай Ефремов продолжает попадать в неприятные истории. В конце июня 32-летняя знаменитость выпала из окна, а теперь ведет войну с соседями. Представитель известной творческой династии вызывает жильцов на бой и ломиться к ним в квартиры, передает НТВ.

Поведение звездного отпрыска крайне опасно для окружающих, считают соседи Ефремова. У себя в квартире он регулярно слушает громко музыку, тем самым доводя людей до головокружения, и всегда готов устроить скандал.

По словам одной из соседок актера, тот приходил с намерением подраться и долбился в дверь.

«Бить его, например? У меня остеохондроз, в тюрьму мне нельзя, как я буду в камере ходить?» — задалась вопросом женщина.

Управы на Ефремова-младшего пока нет. Соседка представителя творческой династии уже обращалась за помощью в правоохранительные органы, в домовое управление, но результата никакого не последовало. В итоге женщине приходится жить с постоянными головными болями из-за чрезмерной любви актера к громкой музыке.

Поведение Николая очень сильно изменилось, когда от него ушла жена Влада вместе с их дочерью. Соседка считает, что это послужило отправной точкой подобного поведения в будущем, ведь сразу после расставания актер начал выбрасывать вещи из окна. Ко всему этому подмешивается алкоголь, которым, по всей видимости, злоупотреблял артист. Помимо того, ходят слухи об употреблении знаменитостью запрещенных веществ.

Ранее Ефремов-младший проходил лечение после падения из окна. Почти два месяца актер провел в больнице. Первое время ему приходилось передвигаться на костылях из-за травмы ноги.