«Попал под раздачу»: врачей Костомарова в Коммунарке ждет проверка Следственного комитета

В последнее время все внимание публики приковано к Роману Костомарову. 10 января стало известно о госпитализации Олимпийского чемпиона с пневмонией, и с тех пор он отчаянно борется за свою жизнь. Сообщается, что мужчина перенес гангрену, некроз и инсульт, и за два месяца ситуация не улучшается. Поговаривают, сейчас у медиков вызывает опасение левая рука спортсмена, вот почему идут разговоры о проведении еще одной ампутации. Поклонники Романа негодуют, как вышло так, что, находясь под присмотром врачей, здоровье Костомарова по-прежнему остается под угрозой. Своим экспертным мнением поделился президент «Лиги пациентов» Александр Саверский.

Мужчина уточнил: он — не медик, поэтому рассуждать о течении болезни фигуриста нет смысла. Однако Александр считает, что в Коммунарке «нужно обязательно проводить проверку Следственного комитета». На подобные мысли Саверского натолкнули слова главврача медицинского учреждения, который заявил: 2/3 смертности пациентов связаны с внутрибольничными инфекциями.

«Костомаров попал под эту раздачу, и к его ситуации присоединилась инфекция, которая заметно утяжелила состояние. Видимо, были проблемы», — сообщил Александр в беседе с ОСН.

Ранее о состоянии Олимпийского чемпиона высказалась Наталья Бестемьянова. Знаменитость убеждена, что никто не знает правды об истинном положении дел Костомарова, кроме его супруги. Однако сама Оксана Домнина довольно редко выходит на связь с журналистами и дает комментарии о своем возлюбленном.

Также совсем недавно Елена Бережная выразила беспокойство за состояние 38-летней Домниной. Высказывание спортсменки смотрите здесь.