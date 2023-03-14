«Жуткая ситуация»: названа очередная ложь в новости о госпитализированном Романе Костомарове

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. Уже два месяца Олимпийский чемпион отчаянно борется за свою жизнь. Поговаривают, фигурист перенес гангрену, сепсис и инсульт. Кроме того, у медиков по-прежнему вызывает опасения левая рука Романа из-за возникшей инфекции, вот почему поклонники спортсмена не прекращают молитв за его здоровье. На связь с изданием «КП» вышла Наталья Бестемьянова и прокомментировала ситуацию с Олимпийским чемпионом.

По словам Натальи, она регулярно следит за новостями о Костомарове. Спортсменка призналась: у нее есть номер телефона Домниной и Авербуха, однако она не хочет им звонить и лишний раз беспокоить.

«Это трагическое стечение обстоятельств, жуткая ситуация. Одна вероятность из тысячи была, чтобы так все сошлось. Его ждут очень нелегкие времена», — высказалась Бестемьянова.

При этом фигуристка добавила: она не верит тому, что написано в прессе. Знаменитость считает, что в сложившихся обстоятельствах «никто не скажет правды».

«Полное впечатление, что информация в СМИ не соответствует действительности вообще. Когда плохо — не хочется, чтобы раздували вообще. Когда хорошо — страшно, что сглазят», — резюмировала Наталья.

Бестемьянова добавила: об истинном состоянии Костомарова знает лишь его супруга и сам спортсмен. Вот почему она предложила дождаться комментариев от самого Романа.

Ранее Елена Бережная выразила беспокойство за состояние 38-летней Оксаны Домниной. Высказывание знаменитости смотрите здесь.