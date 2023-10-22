Пообещала «откровенный разговор»: Ксения Собчак планирует обогатиться за счет фанатов Моргенштерна*

Ксения Собчак объявила о долгожданной беседе с Моргенштерном* (признан иноагентом на территории РФ). Журналистка планирует заработать на всех желающих посмотреть интервью с артистом более 11 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Телеведущая решила продавать билеты на встречу с рэпером, которая пройдет в Дубае. Чтобы наблюдать за беседой звезд, придется заплатить от 25 тысяч рублей, а стоимость за вип-места начинается от ста тысяч. Если Ксения Собчак соберет sold out, то получит 11 миллионов 480 тысяч рублей.

Только вот всем гостям будет запрещено снимать мероприятие. При этом журналистка пообещала «честный и откровенный разговор».

Собчак не раз признавалась в своей особой любви к деньгам. Так, недавно стало известно, что жена Богомолова заработает 20 миллионов рублей на воркшопе по личному бренду, который проведет в Дубае 27-29 октября.

Ранее мы писали, что ANNA ASTI рассказала, каких усилий ей стоило провести сразу несколько концертов в Москве. На своих выступлениях девушка собрала больше 25 тысяч человек. Однако никто из фанатов и не догадывался, что в разгар мероприятия ей понадобилась помощь врача.

*признан иноагентом на территории РФ