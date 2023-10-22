«Мне хотелось плакать»: ANNA ASTI призналась, что ей вызывали врача в разгар выступления

ANNA ASTI за выходные собрала больше 25 тысяч человек на своих концертах в Москве. Однако певица призналась, что выйти на сцену ей стоило больших усилий. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Так, три дня подряд исполнительница хита «Царица» собирала sold out. Но после очередного концерта артистка рассказала, какой ценой ей это далось.

«Со мной был врач, он мне запрещает вливать адреналин, потому что у меня страдают связки», – рассказывает ANNA ASTI.

Вместо адреналина специалист колет девушке обычный физраствор. Однако в разгар выступления медик был вынужден уехать, в то время как певице понадобились уколы физраствора. Она вышла на переодевание и попросила срочно позвонить своему врачу.

«Я выбегаю: «Коли!» Вы видите красивую картинку, это огромный труд. В моменте мне хотелось плакать», – поделилась певица.

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