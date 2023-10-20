Заработает баснословные суммы: стало известно о прибыли Собчак за инфоцыганский курс

Ксения Собчак заработает 20 миллионов рублей на воркшопе по личному бренду, об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

С 27 по 29 октября телеведущая проведет в Дубае воркшоп по созданию личного бренда в соцсетях. Отмечается, что участники научатся снимать контент, получат «прорыв в охватах и подписчиках», обратную связь от Ксении Собчак, а также поработают с менторами и наставниками.

Участие в обучении стоит 1 миллион рублей. Всего могут принять участие 20 человек, так что прибыль Ксении Собчак составит 20 миллионов рублей.

Напомним, телеведущая отправляется в Дубай не только для проведения личных курсов, но и для интервью с рэпером Моргенштерном* (признан иноагентом на территории РФ). Собчак заявила, что их беседа будет проходить публично - на мероприятие можно купить билеты. Стоимость самых дешевых мест начинается от 25 тысяч рублей. Места за столиками обойдутся желающим в 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ксения Собчак рассказала, как ей удается сохранять молодость. Она объяснила, что весь секрет кроется в температуре дома.

*признан иностранным агентом на территории РФ.