«Понял, что схожу с ума»: Серов рассказал, как пережил развод с женой

Певец Александр Серов вспомнил, как сходил с ума после развода. Артист поделился откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

После расставания Серова с Еленой Стебеневой прошло больше 13 лет. Несмотря на это, артист до сих пор вспоминает о бывшей жене. По мнению знаменитости, ссоры с Еленой сказались на его здоровье. Вот почему он долгое время опасался вступать в новые отношения. Серов не скрывает, что из-за одиночества он начал сходить с ума. В этот период он увлекся новым хобби. Именно это ему помогло справиться с тяжелым состоянием.

«Когда развелся с женой, я понял, что схожу с ума. Нужно что-то, куда-то, потому что музыка достала уже. Начал возиться с тюнингом», — цитирует StarHit высказывание Александра из нового интервью.

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