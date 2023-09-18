Убита внезапным предательством: подробности расставания Петрова и Милославской

Стася Милославская узнала о расставании с Александром Петровым за 3 минуты до публикации его фото из ЗАГСа. Об этом сообщает Telegram-канал Антиглянец.

10 сентября 2023 года Петров перестал быть холостяком. В личном блоге актер поделился снимком из ЗАГСа и сообщил об изменениях в жизни. Правда, супругой Александра стала не Милославская, с которой он встречался несколько лет. Звезда «Льда» взял в жены 22-летнюю Викторию. Молодые люди случайно познакомились на улице и через несколько встреч отправились в ЗАГС.

Как выяснилось, Стася до последнего не догадывалась, что Петров начал отношения с другой девушкой. О том, что они больше не вместе, Милославская узнала за 3 минуты до публикации свадебных кадров Александра.

По информации «7Дней.ru», актриса до последнего не верила словам Петрова о тайной церемонии. Сообщается, что Милославская находится в тяжелом состоянии и убита внезапным предательством экс-избранника.

Напомним, что Стася неоднократно заявляла о желании выйти замуж за Петрова. Зимой 2023 года знаменитости последний раз выходили в свет в статусе пары.

Ранее мы писали о том, что подруги Стаси Милославской поддержали ее после внезапной свадьбы Александра Петрова. Подробности смотрите в этой статье.