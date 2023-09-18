Подруги Милославской поддержали ее после внезапной свадьбы Александра Петрова

Подруги Стаси Милославской поддержали ее после внезапной свадьбы Александра Петрова. Об этом сообщает издание StarHit.

Звезда «Льда» удивил поклонников неожиданной новостью, сообщив, что он больше не холостяк. Правда, его супругой стала не Милославская, с которой он встречался последние годы. Петров взял в жены 22-летнюю Викторию. Молодые люди случайно познакомилось на улице и после непродолжительных встреч отправились в ЗАГС.

Отметим, что Милославская не комментирует новость о расставании с Александром. Также актриса не поздравила его со свадьбой. Стася неоднократно заявляла, что хочет замуж за коллегу. В феврале 2023 года знаменитости последний раз выходили в свет в статусе пары.

Поддержать артистку в этот непростой период поспешили ее подруги. По информации источника, Саша Бортич приехала к Милославской в театр с цветами и в платье невесты. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» спела Стасе песню «Ты теперь чужая невеста», чтобы поднять настроение.

Не осталась в стороне и Кристина Асмус. Актриса опубликовала в соцсети Петрова смайлик в виде клоуна и написала: «Друг, R.I.P.». Тем самым она намекнула, что Александр «умер» для нее.

Ранее 22-летняя жена Александра Петрова высказалась о внезапной свадьбе с актером. Подробности смотрите в этой статье.