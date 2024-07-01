«Понты»: Леонид Агутин высмеял богатых звезд шоу-бизнеса

Певец Леонид Агутин снял новый клип, в котором высмеял богатых звезд шоу-бизнеса. Новое творение артиста называется «Понты» и появилось в личном YouTube-канале Агутина.

Леонид снялся в ролике не один, компанию ему составили коллеги из творческого мира – Гоша Куценко, Михаил Полицеймако и Александр Гутин. Певец посвятил видео артистам, которые любят хвастаться дорогостоящими покупками.

«На охоте светские львицы, самолет Шереметьево — Сочи. Если бы понты могли бы светиться, то в Москве бы были белые ночи», – поется в треке.

На кадрах мультяшного клипа артисты отправляются в аэропорт и находятся в окружении фанаток. Когда они прилетают в Сочи и выходят на сцену в дизайнерских нарядах, то поклонники перестают их узнавать и негативно реагируют на «понты». В итоге вся компания бежит на необитаемый остров.

Ранее мы писали о том, что певица Севиль не может простить Агутина из-за шоу «Голос». Артистка рассказала о том, что решение наставника проекта причинило ей большой удар, который до сих пор оставил свой след. Оказалось, что на мнение звезды повлияло отсутствие музыкального образования у девушки.

Также стало известно о том, что Леонид Агутин посвятил песню памяти Анастасии Заворотнюк.