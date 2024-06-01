«Покойся с миром, дорогая»: Леонид Агутин посвятил песню памяти Анастасии Заворотнюк

Певец Леонид Агутин трогательно попрощался с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая ушла из жизни в ночь с 29 на 30 мая. В личном блоге артист поделился роликом и посвятил знаменитости песню.

В соцсетях Леонид Агутин опубликовал музыкальный клип на его песню «Паришь в облаках». Эта композиция является саундтреком к сериалу «Каспий 24», в котором певец снялся вместе с Анастасией Заворотнюк, исполнившей в картине одну из главных ролей.

«Памяти Анастасии Заворотнюк. Покойся с миром, дорогая», — написал Леонид Агутин под видео.

Артист посвятил песню «Паришь в облаках» памяти актрисы, скончавшейся в результате онкологии. На опубликованных кадрах показаны эмоциональные моменты с героиней Анастасии Заворотнюк, журналисткой Полиной Королевой.

Поклонники высоко оценили песню Леонида Агутина и ролик и выразили соболезнования родным актрисы.

«Леонид, ваш голос такой чистый и пронзительный, так подходит для этого щемящего видео! Анастасия всегда в наших сердцах», «Светлая память Анастасии! Песня прямо в самое сердце, до слез, очень тяжело слушать и смотреть», — написали в Сети.

На фоне произошедшего композиция артиста «Паришь в облаках» несколько поменяла смысл. Припев песни как будто стал пророческим.

«Ты паришь в облаках, как мысли строка. / Бежишь над землей, слегка ее касаясь. / А рядом беда живет иногда так близко с тобой, / Нисколько не стесняясь», — поется в песне.

Напомним, заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк ушла из жизни после продолжительной болезни в ночь с 29 на 30 мая. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» на протяжении пяти лет боролась с агрессивной формой опухоли головного мозга — глиобластомой.

Ранее сообщалось о том, что фигурист Илья Авербух заявил, что Анастасии Заворотнюк удалось добиться самого главного — всенародной любви.