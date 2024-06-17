«Сказал, что не желает со мной работать»: Севиль не может простить Агутина из-за шоу «Голос»

Певица Севиль вновь заговорила об опытном коллеге Леониде Агутине, который в 2014 году выгнал ее из шоу «Голос». Для артистки это был большой удар, который до сих пор оставил свой след. Она призналась, что очень сильно переживала из-за слов наставника, заявившего, что не желает с ней работать из-за отсутствия образования.

Севиль рассказала, что Агутин и его решение выгнать ее из вокального проекта, сильно повлияло на нее. Первое время она только и думала о том, что ни на что не способна, что не умеет петь.

«Я очень переживала, что у меня нет образования и очень некомфортно себя чувствовала. Особенно после проекта «Голос», когда Леонид Агутин сказал, что не желает со мной работать, потому что у меня нет музыкального образования», - поделилась певица с журналом «OK!».

По словам артистки, Агутин выбрал вместо нее опыт – Людмилу Соколову. И это сильно задевало Севиль, пока она не поняла, что не обязательно иметь музыкальное образование, чтобы создавать хиты. Она подчеркнула, что не отрицает важности диплома, но и не считает, что без него невозможно ничего добиться.

«Поняла, что нельзя слушать людей, иногда нужно быть глухим и делать свое дело», - призналась Севиль.

Ранее Леонид Агутин сыграл самого себя в новом драмеди о женской дружбе.