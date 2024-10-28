«Понравилась картина, где хорошо сыграла дочка»: Михалков назвал лучшие фильмы 2024 года

Никита Михалков назвал «Чувства Анны» с участием дочки лучшим фильмом года. Об этом сообщает ТАСС.

В беседе с журналистами Михалков подвел итоги года. По словам режиссера, на него произвели впечатление «Бременские музыканты» и «Чувства Анны» с участием дочки Анны Михалковой. Он отметил, что наследница хорошо справилась с ролью.

«Мне понравилась картина Анны Меликян «Чувства Анны», где очень хорошо сыграла моя дочка Анюта. Очень хорошая картина. Она такая рафинированная достаточно, но просто очень хорошо и очень достойно художественно сделана», — высказался режиссер.

При этом Михалков не смог выделить лучшие театральные постановки. По словам режиссера, он «занимался своим спектаклем» и не следил за премьерами.

Также у Михалкова спросили, как он относится к ремейкам советских фильмов.

«Спокойно. Но нельзя съесть второе яйцо натощак», — резюмировал деятель кино.

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