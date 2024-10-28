«Понравилась картина, где хорошо сыграла дочка»: Михалков назвал лучшие фильмы 2024 года
© Starface.ru
Никита Михалков назвал «Чувства Анны» с участием дочки лучшим фильмом года. Об этом сообщает ТАСС.
В беседе с журналистами Михалков подвел итоги года. По словам режиссера, на него произвели впечатление «Бременские музыканты» и «Чувства Анны» с участием дочки Анны Михалковой. Он отметил, что наследница хорошо справилась с ролью.
«Мне понравилась картина Анны Меликян «Чувства Анны», где очень хорошо сыграла моя дочка Анюта. Очень хорошая картина. Она такая рафинированная достаточно, но просто очень хорошо и очень достойно художественно сделана», — высказался режиссер.
При этом Михалков не смог выделить лучшие театральные постановки. По словам режиссера, он «занимался своим спектаклем» и не следил за премьерами.
Также у Михалкова спросили, как он относится к ремейкам советских фильмов.
«Спокойно. Но нельзя съесть второе яйцо натощак», — резюмировал деятель кино.
Ранее Никита Михалков раскрыл, когда будет готов показать на Западе свои спектакли. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что ставшая мамой Сати Казанова отменила все выступления до апреля 2025 года.