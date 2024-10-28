До апреля 2025 года: Сати Казанова отменила все корпоративы и мероприятия после рождения дочки

После рождения дочки новоиспеченная мама Сати Казанова отменила все выступления. Артистка не будет петь вплоть до апреля 2025 года. При этом исполнительница планирует заработать на другом — духовных практиках.

До появления ребенка на свет Казанова давала корпоративы 2,5 млн рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Материнство отразилось на концертах, но не на желании певицы зарабатывать, поэтому она создала клуб.

Туда Сати приглашает единомышленников. За один месяц членства артистка просит 7490 рублей, за три — 20990. Также есть тариф с самой Сати.

В своем канале знаменитость обещает поделиться древними духовными знаниям. Кроме того, подписчикам помогут найти себя или партнера мечты.

Ранее муж Сати Казановой снялся с певицей и дочерью. Также он рассказал, как прошли роды супруги.