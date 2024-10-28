Никита Михалков раскрыл, когда будет готов показать на Западе свои спектакли
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Российский режиссер, сценарист и актер Никита Михалков раскрыл, когда повезет свои спектакли на Запад. Об этом пишет ТАСС.
После премьерного показа своего спектакля «12» в Сербии Михалков признался, что хотел бы показать постановку и в Европе, однако проблема в том, что кинематографист находится в санкционном списке ЕС.
«И Украина делает все, чтобы изолировать и не давать возможности ни работать, ни путешествовать. Бог даст, закончится весь этот морок, поедем куда-нибудь», — высказался народный артист РСФСР.
Михалков подчеркнул, что мало переживает о гастролях по Европе, потому что ему может на всю жизнь хватить путешествий и по РФ. В то же время он уточнил, что его новый спектакль о самопожертвовании и сострадании будет интересен «нормальным людям» в любой стране.
«Но даже и звать меня они не могут, зная, что это нереально, это невозможно», — поделился режиссер.
Ранее Никита Михалков высказался об уехавших из России артистах.