Понадобилась медицинская помощь: Егор Крид оказался в больнице в инвалидном кресле

Егор Крид оказался в больнице в инвалидном кресле.

Исполнитель хита «Невеста» поделился, что его минувший вечер прошел не так, как ему хотелось бы. Накануне рэпер опубликовал в своем блоге кадры, на которых он запечатлен, сидя в инвалидном кресле. Егор рассказал, что ему срочно понадобилась медицинская помощь, но подробностей раскрывать не стал, лишь поблагодарил врачей за их помощь и внимание.

«Все, кто работают врачами — легенды. Спасибо вам за ваш 24-часовой труд и за все, что вы делаете для людей. Уважение», — подписал кадры артист.

Однако не все подписчики Крида поверили в то, что ему стало плохо. Ведь неделю назад певец также поделился ложными снимками с его окровавленным лицом. Тогда Егор заявил, что его избили и что он найдет всех причастных и всерьез накажет. Но позже он вышел на связь с поклонниками. Крид признался, что это был грим ради его новой роли в фильме «Вниз», который выйдет на большие экраны в 2025 году.

Ранее мы писали о том, что звезда сериала «Слова пацана» отказался работать с Егором Кридом.

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