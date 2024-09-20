«Мне это не нужно»: звезда «Слова пацана» отказался работать с Егором Кридом

Актер Леон Кемстач признался, что отказался работать с певцом Егором Кридом. По его словам, исполнитель обратился к нему с предложением, но звезда «Слова пацана» посчитал его неинтересным.

После успеха сериала режиссера Жоры Крыжовникова Леон резко стал популярным. Сейчас он дает интервью, посещает светские мероприятия и пытается развивать не только актерскую, но и музыкальную карьеру. Впервые творчество Кемстача оценили, когда он выпустил кавер на песню Александра Серова «Как быть». И на этом актер не остановился.

Леон подготовил для поклонников целый музыкальный альбом. Он признался, что ему больше нравится петь свое, нежели чужое.

Талант Кемстача заметили не только фанаты, но и знаменитости. Например, Егор Крид и вовсе предложил юной звезде помощь в продвижении, но Леон не захотел с ним работать.

«Мне предлагал Егор Крид, но мне это не нужно просто. Я не люблю на кого-то работать. Я всегда работаю на себя. Команда состоит из моей любимой мамы — она мой агент и директор», - поделился актер в программе канала МУЗ-ТВ PRO Новости.

Ранее Леон Кемстач рассказал о конкуренции с Рузилем Минекаевым.