«Опухший утопленник»: Джиган пожаловался, что супруга снимает его с неудачных ракурсов

Джиган возмутился, что супруга вечно снимает его с неудачных ракурсов.

Оксана Самойлова показала в своем блоге, как рэпер ругает ее за неумение фотографировать мужа. Джиган не стал скрывать свои недовольства и заявил, что супруга всегда выбирает фото и видео, где он запечатлен с неподходящего ракурса. По этой причине рэпер кажется толще и больше. Он заявил на камеру, что только с утра может быть немного запухшим из-за раннего подъема.

«Ты меня снимаешь с каких-то убогейших ракурсов постоянно, как будто я опухший утопленник. Как будто меня всегда пчелы покусали, я не знаю, у меня нет такого!» — высказал свое недовльство Джиган в блоге Оксаны.

Однако через несколько часов в социальных сетях Самойловой снова появились видео с рэпером, где артист впервые дегустирует яйцо, которое снесла их черная курица. По словам звездной пары, этот вкус не сравнится с магазинными продуктами.

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